Медведев высказался приходе во власть участников СВО

Медведев: В РФ взят курс на то, чтобы во власть приходило больше участников СВО

Власти России взяли курс на то, чтобы в органы власти приходило все больше участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Всероссийского форума «Женского движения Единой России», его трансляция ведется на сайте партии.

«Этот курс на то, чтобы в органы государственной власти, начиная от муниципалитетов и заканчивая федеральным уровнем, приходило как можно больше участников СВО — вы знаете, этот курс взят, мы периодически проводим встречи», — сказал Медведев.

По его словам, победа участников СВО на выборах говорит о том, что люди им доверяют. Никто лучше, чем участники СВО и их родные, лучше не чувствует, что такое Родина, считает политик.

Ранее президент России Владимир Путин призвал выдвигать на руководящие посты участников СВО. По его словам, такие люди ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своей жизнью.