Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 18 сентября 2025Россия

Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

Путин заявил, что участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал выдвигать на руководящие посты участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил об этом во время встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей надо выдвигать на руководящие посты», — сказал он.

Ранее стало известно, что участника специальной военной операции на Украине Сергея Сеченова сделали новым спикером гордумы в Томске. Выяснилось, что прошлый спикер гордумы Томска Чингис Акатаев досрочно сложил свои полномочия в связи с утратой доверия. Это связано с ошибками в декларации о доходах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости