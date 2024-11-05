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09:54, 5 ноября 2024Россия

Участника СВО сделали новым спикером Думы в российском городе

Участника СВО Сергея Сеченова сделали новым спикером гордумы в Томске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине Сергея Сеченова сделали новым спикером гордумы в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в российском городе, передает ТАСС.

Выяснилось, что прошлый спикер гордумы Томска Чингис Акатаев досрочно сложил свои полномочия в связи с утратой доверия. Это связано с ошибками в декларации о доходах. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело из-за мошенничества с авиабилетами. Разбирательство спустя некоторое время прекратили, Акатаев заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Большинством голосов депутаты выбрали на должность председателя думы Сергея Сеченова, который вошел в ее состав после сентябрьских довыборов, разъяснили в пресс-службе.

Сеченов — бывший участник боевых действий на Украине. После ранения он был демобилизован. Судя по соцсетям Сеченова, он часто бывал в школах Томска и проводил там беседы, «направленные на патриотическое воспитание молодежи».

Ранее полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, назначенный президентом России Владимиром Путиным, заявил, что на новом посту намерен максимально использовать опыт участников СВО.

ЖЗЛ
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