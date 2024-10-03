Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 3 октября 2024Россия

Назначенный Путиным полпредом на Урале Жога назвал цели на посту

Назначенный полпредом на Урале Жога заявил об использовании опыта участников СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Новый полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, назначенный президентом России Владимиром Путиным, заявил, что на новом посту намерен максимально использовать опыт участников специальной военной операции (СВО). Названные бывшим командиром батальона «Спарта» цели были опубликованы в его Telegram-канале.

Он также отметил, что на новой должности будет опираться на военный опыт. Жога подчеркнул, что надеется на поддержку всей команды и жителей Урала.

Жога предположил также, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала станет эффективной.

2 октября Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полпредом в УрФО.

До этого уральские журналисты считали Жогу фаворитом среди вероятных претендентов на должность после того, как бывший полпред Владимир Якушев 25 сентября получил назначение первым вице-спикером Совфеда.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты

      Россиян предупредили о сильной магнитной буре

      Российские дроны морпехов поразили скопление живой силы ВСУ под Угледаром

      Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

      Неизвестная работа Пикассо за 630 миллионов рублей десятилетиями висела в доме старьевщика

      В Госдепе поразились способностям Российской армии и ОПК

      Землю и доли в фирмах арестовали в рамках дела о поставках бронежилетов ВС России

      В Южной Корее представили лазерную винтовку

      Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл правду о поверхностных американцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше