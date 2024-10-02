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22:08, 2 октября 2024Россия

Путин назначил чиновника из ДНР своим полпредом на Урале

Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полпредом на Урале
Артем Жога

Артем Жога. Фото: Igor Kharitonov /AiF /Global Look Press

Президент России Владимир Путин указом назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в сообщении о новом назначении чиновника.

О том, что Жога, участвующий в президентской программе «Время героев», может стать полпредом Путина на Урале, ранее сообщал портал Е1.ru. Его назвали фаворитом среди вероятных претендентов на должность после того, как бывший полпред Владимир Якушев 25 сентября был назначен первым вице-спикером Совфеда.

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      Марина Совина
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