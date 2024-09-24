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09:26, 24 сентября 2024Россия

Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

E1.ru: председатель ДНР Артем Жога может стать полпредом Путина на Урале

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога может стать полпредом президента России Владимира Путина на Урале. О возможном переезде чиновника стало известно порталу Е1.ru.

Как отметил в беседе с изданием источник в уральском представительстве, в ближайшее время глава государства назначит нового полпреда. В июне действующий полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев получил дополнительную работу — его назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России».

Среди вероятных претендентов фаворитом называют Жогу. Именно он интересовался на встрече в Кремле у Владимира Путина, будет ли тот баллотироваться на очередной президентский срок — и получил положительный ответ.

К другим возможным кандидатурам политологи отнесли главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, а также Дмитрия Кобылкина, председателя комитета Госдумы по экологии.

Жога же опубликовал в Telegram-канале видео из рабочего кабинета в Народном совете ДНР. В ролике он указал, что сделал на этой должности.

Политолог Алексей Швайгерт допустил, что Жога вскоре продвинется по карьерной лестнице. «У меня есть вполне достоверная информация, что Жога уходит, и его видео словно еще раз об этом свидетельствует. Вопрос лишь куда?» — поделился эксперт.

Ранее председатель парламента ДНР рассказал о дефиците украинских бойцов из-за потерь.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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