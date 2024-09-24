Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога может стать полпредом президента России Владимира Путина на Урале. О возможном переезде чиновника стало известно порталу Е1.ru.
Как отметил в беседе с изданием источник в уральском представительстве, в ближайшее время глава государства назначит нового полпреда. В июне действующий полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев получил дополнительную работу — его назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России».
Среди вероятных претендентов фаворитом называют Жогу. Именно он интересовался на встрече в Кремле у Владимира Путина, будет ли тот баллотироваться на очередной президентский срок — и получил положительный ответ.
К другим возможным кандидатурам политологи отнесли главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, а также Дмитрия Кобылкина, председателя комитета Госдумы по экологии.
Жога же опубликовал в Telegram-канале видео из рабочего кабинета в Народном совете ДНР. В ролике он указал, что сделал на этой должности.
Политолог Алексей Швайгерт допустил, что Жога вскоре продвинется по карьерной лестнице. «У меня есть вполне достоверная информация, что Жога уходит, и его видео словно еще раз об этом свидетельствует. Вопрос лишь куда?» — поделился эксперт.
Ранее председатель парламента ДНР рассказал о дефиците украинских бойцов из-за потерь.