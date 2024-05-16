В ДНР заявили о дефиците военных ВСУ из-за больших потерь
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается дефицит военных из-за больших потерь. Об этом сообщил председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, передает ТАСС.
«Конечно, у них огромные потери и санитарные и безвозвратные. Поэтому, у них дефицит огромный», — сказал он.
Жога отметил, что проблемы украинских войск на фронте не удалось решить принудительной мобилизацией. По его словам, призыв на фронт силой только изменил отношение к властям Украины.
В конце апреля украинский депутат заявил, что президент страны Владимир Зеленский сильно преуменьшил потери ВСУ, чтобы привлечь больше людей в армию. По его словам, информация о 31 тысяче потерянных военных за 2022 год не соответствуют действительности. Он также отмечал, что ВСУ страдают от нехватки бойцов.