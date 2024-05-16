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09:13, 16 мая 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о дефиците военных ВСУ из-за больших потерь

Председатель парламента ДНР Жога заявил о дефиците бойцов ВСУ из-за потерь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается дефицит военных из-за больших потерь. Об этом сообщил председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, передает ТАСС.

«Конечно, у них огромные потери и санитарные и безвозвратные. Поэтому, у них дефицит огромный», — сказал он.

Жога отметил, что проблемы украинских войск на фронте не удалось решить принудительной мобилизацией. По его словам, призыв на фронт силой только изменил отношение к властям Украины.

В конце апреля украинский депутат заявил, что президент страны Владимир Зеленский сильно преуменьшил потери ВСУ, чтобы привлечь больше людей в армию. По его словам, информация о 31 тысяче потерянных военных за 2022 год не соответствуют действительности. Он также отмечал, что ВСУ страдают от нехватки бойцов.

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      Кристина Есикова
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