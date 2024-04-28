Украинский депутат заявил о преуменьшении потерь ВСУ Зеленским

Украинский депутат заявил, что Зеленский преуменьшил потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сильно преуменьшил потери ВСУ, чтобы привлечь больше людей в армию. Об этом The Washington Post заявил украинский депутат, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника издания, данные о 31 тысяче потерянных бойцов за 2022 год не соответствуют действительности, а истинное число гораздо больше. Преуменьшение нужно, чтобы не навредить «и без того нелегкой мобилизационной кампании».

Депутат добавил, что ВСУ страдают от нехватки бойцов, но на данный момент кадровая ситуация еще не стала критической. По мнению спикера, причиной проблем с мобилизацией является беспокойство граждан о продолжительности военных действий, низкая зарплата военных и сомнения в способности властей позаботиться о семьях погибших и раненых.

В материале отмечается, что неспособностью Украины восполнить кадровый дефицит в войсках обеспокоены и самые преданные европейские союзники.

Ранее украинский студент МГУ был арестован за сбор денег на нужды ВСУ.