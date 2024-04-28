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11:18, 28 апреля 2024Силовые структуры

Студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

В Москве арестовали студента МГУ из Одессы за сбор денег для ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве арестовали украинского студента МГУ, собиравшего деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призывавшего наносить удары по столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины арестован на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП.

По данным источника, мужчина родился в Одессе и имеет украинское гражданство. Сейчас он живет в общежитии МГУ на Ломоносовском проспекте. Арестованный неоднократно публиковал в интернете призывы и лозунги националистического характера и организовывал сбор денег для нужд ВСУ. Кроме того, он искал способы вступить в ряды украинской армии.

Студент в социальных сетях неоднократно писал, что по окончании обучения уедет из России и призывал наносить удары по Москве. Его задержали 3 апреля за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее стало известно, что суд арестовал жителя Иваново, обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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