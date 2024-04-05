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19:31, 5 апреля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в финансировании ВСУ россиянина отправили в СИЗО

Суд в Иванове арестовал мужчину за перевод денег на нужды ВСУ

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Суд арестовал жителя Иваново, обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Мужчина пробудет в СИЗО до 1 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как уточнили в пресс-службе, фигурант обвиняется в перечислении денег на банковский счет, предназначенный для сбора средств для нужд ВСУ. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере полмиллиона рублей.

Ранее сотрудники ФСБ выслали из России гражданина Израиля Юваля Ланзмана, собиравшегося вступить в ВСУ. О его задержании стало известно 4 апреля.

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      Олеся Мицкевич
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