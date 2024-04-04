ФСБ выслала из России ветерана ЦАХАЛ из-за планов вступить в ВСУ

ФСБ выслала из РФ ветерана ЦАХАЛ, задержанного на Кубани за планы вступить в ВСУ

ФСБ задержала бывшего военного Армии обороны Израиля за желание вступить в ВСУ

Начало событий в новости ФСБ задержала бывшего военного Армии обороны Израиля за желание вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ выслали из России гражданина Израиля Юваля Ланзмана, собиравшегося вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После объявления предостережения 64-летнему израильтянину, ранее служившему в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), о недопустимости действий, способствующих вступлению в террористическую организацию, ему закрыт въезд в страну.

О задержании иностранца в Краснодарском крае стало известно 4 апреля. Он якобы рассылал в украинские террористические организации анкету со своими данными и сообщал о желании вступить в их состав.