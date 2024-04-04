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12:32, 4 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ выслала из России ветерана ЦАХАЛ из-за планов вступить в ВСУ

ФСБ выслала из РФ ветерана ЦАХАЛ, задержанного на Кубани за планы вступить в ВСУ
Начало событий в новости ФСБ задержала бывшего военного Армии обороны Израиля за желание вступить в ВСУ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выслали из России гражданина Израиля Юваля Ланзмана, собиравшегося вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После объявления предостережения 64-летнему израильтянину, ранее служившему в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), о недопустимости действий, способствующих вступлению в террористическую организацию, ему закрыт въезд в страну.

О задержании иностранца в Краснодарском крае стало известно 4 апреля. Он якобы рассылал в украинские террористические организации анкету со своими данными и сообщал о желании вступить в их состав.

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      Любовь Ширижик
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