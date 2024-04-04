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10:24, 4 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала бывшего военного Армии обороны Израиля за желание вступить в ВСУ

В Краснодарском крае ФСБ задержала бывшего военного Армии обороны Израиля

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего военного Армии обороны Израиля, который хотел воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что задержанным оказался гражданин Израиля 1960 года рождения. Силовики выяснили, что он рассылал в различные террористические организации, запрещенные на территории России, свои данные и сообщал о желании вступить в их состав.

Мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Правоохранители контролируют его отъезд в Израиль. Ему уже закрыли въезд в Россию.

Ранее в Уфе сотрудники ФСБ задержали троих подростков за попытку диверсии на объекте связи.

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