ФСБ задержала троих подростков за попытку диверсии в российском регионе

ФСБ задержала в Уфе троих подростков за попытку диверсии на объекте связи

В Уфе сотрудники ФСБ задержали троих подростков за попытку диверсии на объекте связи. Об этом сообщает ТАСС.

В Telegram несовершеннолетним пообещали деньги за поджог объекта. Все трое арестованы.

Ранее стало известно, что 2-й западный окружной военный суд Москвы рассмотрит первое в истории уголовное дело о диверсионном сообществе, использовавшем детей для реализации своих целей.