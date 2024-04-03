Суд рассмотрит первое дело об использовавшем детей диверсионном сообществе

«Ъ»: в суд попало первое дело о диверсионном сообществе с использованием детей

Второй западный окружной военный суд Москвы рассмотрит первое в истории уголовное дело о диверсионном сообществе, использовавшем детей для реализации своих целей. Фигурантами стали Евгений Заичкин и Кирилл Горьков из поселка Селятино Нарофоминского городского округа Подмосковья, предварительное слушание назначено на 10 апреля, сообщает «Ъ».

Изначально делу дали ход в линейном отделе МВД Киевского направления Московской железной дороги 12 апреля 2023 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов полагали, что 5, 6 и 11 хулиганы пытались поджечь релейные шкафы на железной дороге, в которых размещены разные приборы, необходимые в том числе для управления стрелками и переездами. Следовательно, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Однако детально изучив записи камер видеонаблюдения, а также детализации телефонных соединений в районе мест происшествий, полицейские вычислили первых подозреваемых, непосредственно совершавших поджоги», — указано в статье.

Таким образом удалось выяснить, что подростки из Селятино и прилегающих поселков совершали акции по указу Кирилла Горькова, который взамен обещал заплатить им несколько тысяч рублей. Подозреваемого задержали, через него вышли и на его двоюродного брата Евгения Заичкина.

Оба фигуранта дела оказались ранее судимы, Заичкин — условно, за приобретение для личного пользования наркотических веществ, Горьков — за угон автомобиля, незаконное пересечение границы и мошенничество. Они оба были арестованы в апреле 2023 года и с тех пор находятся в СИЗО №5 «Водник».

Подозреваемые признали вину частично: Заичкин сознался, что участвовал в поджоге релейного шкафа, Горьков — в том, что привлекал к этому несовершеннолетних. Второй фигурант также рассказал, что познакомился в соцсетях с жителем Воронежа, который после переписки на касающиеся Украины темы предложил ему устраивать поджоги на железной дороге. За каждое выполненное здание он обещал вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Горьков поделился идеей с Заичкиным, который согласился из-за нужды в деньгах. После совершенных действий злоумышленники отправляли вербовщику фото и видеодоказательства поджогов. Однако деньги они так и не получили, поскольку их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как только появились сведения о возможной диверсионной деятельности задержанных, дело передали в управление ФСБ по Москве и Московской области. В него включили часть 1 статьи 281.3 (создание диверсионного сообщества и участие в нем) УК РФ, часть 2 статьи 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) УК РФ, часть 4 статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление) УК РФ.

Указанные статьи инкриминировали Горькову, второго злоумышленника обвинили в создании диверсионного сообщества и обучении диверсиям. При этом дела в отношении несовершеннолетних и человека, курировавшего деятельность братьев через соцсети, выделили в отдельное производство.

Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.