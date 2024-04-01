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15:26, 1 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге в российском регионе

В Калужской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области. Об этом в Telegram сообщает издание «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Другие подробности случившегося не раскрываются.

Ранее Орловский районный суд арестовал подростка 2007 года рождения, который вступил в сговор с лицом, поддерживающим Украину, и совершил поджог релейного шкафа на перегоне «Орел — Стальной Конь». В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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