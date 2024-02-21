Задержанного за поджог релейного шкафа в Орле подростка арестовали

Суд в Орле арестовал подростка, обвиняемого в поджоге релейного шкафа

Орловский районный суд арестовал подростка, обвиняемого в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Предварительно установлено, что юноша 2007 года рождения, «испытывая негативное отношение к Вооруженным силам России и специальной военной операции», вступил в сговор с лицом, поддерживающим Украину, и совершил поджог релейного шкафа на перегоне «Орел — Стальной Конь». Уточняется, что эти действия привели в негодность участок железной дороги и нарушили график движения поездов. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ.

О задержании юноши сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России 15 февраля. По информации ведомства, за диверсию обвиняемому было обещано денежное вознаграждение.

