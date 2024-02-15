Российского подростка задержали за поджог релейного шкафа в Орле

В Орле задержали подростка за поджог релейного шкафа

В Орле задержали подростка за поджог оборудования на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 февраля человек, «активно поддерживающий» Вооруженные силы Украины (ВСУ), написал несовершеннолетнему и уговорил его за деньги совершить диверсию. Тогда обвиняемый попросил друга помочь ему: они вместе приехали на перегон станций «Орел — Стальной Конь» Орловско-Курского региона Московской железной дороги и подожгли релейный шкаф.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Орловской области указанные лица были установлены и задержаны», — ответили в ведомстве. Подростка обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее стало известно, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы поджигательницу военкомата Жумагул Курбанову, признав ее виновной в совершении теракта.