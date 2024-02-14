Поджигательница военкомата в российском городе получила 10 лет за теракт

Суд приговорил к 10 годам за теракт поджигательницу военкомата в Петербурге

Первый Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы поджигательницу военкомата Жумагул Курбанову, признав ее виновной в совершении теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Из материалов дела следует, что вечером 1 августа 2023 года она с использованием бензина и моторного масла подожгла входную дверь военного комиссариата, расположенного на Английском проспекте. Курбанова сделала видеозвонок заказчикам с места преступления, после чего скрылась.

Военкомату был причинен ущерб на сумму 91 тысяча рублей. Женщина его возместила, вину признала, в содеянном раскаялась. По ее словам, она переписывалась с заказчиками в WhatsApp. Ей обещали 50 тысяч рублей за совершенное преступление.

Поначалу следствие вменило ей статью 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества»), но затем обвинение ужесточили.

24 января сообщалось, что суд приговорил к четырем месяцам принудительных работ местную жительницу за попытку совершить поджог здания военкомата в Майкопе. Ее признали виновной по части 3 статьи 30 и по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ и отправили на принудительные работы с отбыванием в исправительных центрах ФСИН России.