Поджигательницу российского военкомата приговорили к принудительным работам

В Адыгее женщину отправили на принудительные работы за попытку поджечь военкомат

Суд приговорил к четырем месяцам принудительных работ местную жительницу за попытку совершить поджог здания военкомата в Майкопе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Адыгея.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 30 по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ и отправили на принудительные работы с отбыванием в исправительных центрах ФСИН России и удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства.

По данным следствия, 31 июля 2023 года подсудимая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом и обязалась поджечь Дом офицеров и Военный комиссариат республики за 500 тысяч рублей. В тот же день вечером она пришла к зданию военкомата и кинула в окно кирпич, чтобы разбить его и забросить самодельное зажигательное устройство. В первый раз поджигательнице не удалось докинуть кирпич до цели, а во второй — ее задержали полицейские.

Ранее мужчину, пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге, приговорили к восьми годам лишения свободы.