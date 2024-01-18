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14:51, 18 января 2024Силовые структуры

Пытавшегося поджечь военкомат россиянина осудили за госизмену и терроризм

Суд в Петербурге приговорил к 8 годам мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

1-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Максима Асрияна (включен в список террористов и экстремистов), арестованного за попытку поджечь военкомат в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30, по части 1 статьи 205 («Покушение на террористический акт») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Первые 2,5 года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Уточняется, что Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее суд в Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей учительницу, которая знала о намерениях Асрияна поджечь военкомат, но не сообщила об этом в правоохранительные органы. Мужчина пытался совершить задуманное 1 октября 2022 года, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

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      Олеся Мицкевич
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