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18:05, 12 января 2024Силовые структуры

Российскую учительницу осудили за сокрытие информации о подготовке теракта

В Петербурге оштрафовали учительницу, скрывшую план друга поджечь военкомат

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей учительницу Татьяну Лименя-Осипову, обвиняемую в сокрытии информации о подготовке теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ. В суде она полностью признала свою вину.

По данным следствия, 30 сентября 2022 года подсудимая, находясь по месту проживания медицинского работника Максима Асрияна (включен в список террористов и экстремистов), узнала о его недовольстве политикой действующей власти России и планах совершить поджог военкомата. Последним мужчина планировал помешать мобилизации и проведению специальной военной операции на территории Украины. Тем не менее, зная о намерениях Асрияна, Лименя-Осипова не сообщила о них в правоохранительные органы.

О задержании женщины стало известно в конце сентября 2023 года. Вместе с ней была задержана и вторая учительница, которая, по версии следователей, знала о планируемом поджоге.

Асриян пытался совершить задуманное 1 октября 2022 года и был задержан сотрудниками Росгвардии. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на теракт и государственной измене.

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      Олеся Мицкевич
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