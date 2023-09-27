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10:46, 27 сентября 2023Силовые структуры

Российские учительницы не сообщили о планах друга о поджоге и попали под статью

В Петербурге задержали двух учительниц, скрывших план друга поджечь военкомат

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух учительниц, которые знали о планах друга поджечь здание военного комиссариата Фрунзенского района, но не сообщили силовикам. Об этом пишет Baza.

Теперь в отношении девушек возбудили уголовное дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ. Их оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, 26-летняя преподавательница музыки и 28-летняя учительница английского не только знали о подготовке атаки на военкомат, но и купили другу средство для розжига.

В октябре 27-летний житель Петербурга пришел ночью к военкомату с двумя бутылками зажигательной смеси, чтобы сжечь личные данные призывников, но на месте увидел росгвардейцев и скрылся. В результате мужчину все равно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на теракт.

27 сентября в Петербурге неизвестный попытался поджечь здание военного комиссариата Невского района города.

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    Варвара Митина
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