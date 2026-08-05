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17:16, 5 августа 2026 (обновлено: 17:27, 5 августа 2026)Экономика

Тысячи жителей российского города остались без воды

Более 700 домов в Улан-Удэ остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: myboys.me / Shutterstock / Fotodom

Тысячи жителей Улан-Удэ остались без воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на пресс-службу водоканала обратило агентство РИА Новости.

По информации источника, во время работ по дренированию водовода на одной из улиц специалисты обнаружили утечку на пожарном гидранте. «В связи с необходимостью устранения повреждения организовано временное отключение водоснабжения», — объяснил собеседник агентства.

Ограничения коснулись 700 частных и 76 многоквартирных домов, а также трех социальных объектов в микрорайонах Аршан и Лысая Гора. Представитель водоканала сообщил, что неисправность устраняется, добавив, что для горожан организовали подвоз воды.

Ранее более 22 тысяч жителей Владивостока лишились водоснабжения из-за аварии.

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