Писториус: Германия уже два года поставляет на Украину новые гаубицы RCH-155

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита на военный завод в Касселе заявил, что Германия уже два года поставляет на Украину новые самоходные артиллерийские установки (САУ) RCH-155. Об этом сообщает Bild.

«Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад, насколько я помню, стояла первая колесная гаубица, отправленная на Украину», — сказал министр.

Издание отмечает, что ранее поставки Киеву САУ RCH-155 официально не подтверждались. В то же время Писториус заявил, что гаубица «пользуется большим спросом на Украине».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставки Киеву средств противоракетной обороны в 2026 году значительно сократились. Украинский лидер подчеркнул необходимость принять политические решения по поставкам и ускорению производственных процессов.