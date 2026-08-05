Москвичам пообещали 33-градусную жару

Синоптик Паршина: В Москву перед резким похолоданием нагрянет 33-градусная жара

В Москву нагрянет 33-градусная жара, которая сменится резким похолоданием. Своим прогнозом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптика, со среды по пятницу, 5-7 августа, в столице ожидается сильная жара. Пик жары придется на пятницу, когда столбики термометров могут подняться до отметки плюс 33 градуса. Однако вскоре Московский регион будет охвачен холодным атмосферным фронтом, который опустит температуру до плюс 20-25 градусов.

В целом жару, установившуюся в Москве этим летом, Паршина считает среднестатистической: несмотря на то, что в среднем по России июль оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений, в самой столице до 30 градусов температура поднималась в июне и июле всего пару раз. «По статистике это самый жаркий июль на территории России, а для Москвы, в общем-то, не очень. Вот здесь может быть яркое проявление того, чем погода отличается от климата», — объяснила метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что прошедший июль стал для россиян самым жарким с 1891 года, когда начали вести регулярные метеонаблюдения. До этого рекорд принадлежал 2010 году, запомнившемуся аномальной жарой и природными пожарами, в 2024-м рекорд повторился.