Неизвестный хотел поджечь российский военкомат при помощи зажигательной смеси

В Петербурге неизвестный попытался поджечь военкомат, кинув зажигательную смесь

В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание военного комиссариата Невского района города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, около 7 утра 27 сентября кто-то бросил зажигательную смесь в военкомат на улице Крупской, 5. Сейчас поджигателя ищут, задержать его пока не удалось.

5 сентября во дворе этого военкомата сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в вентиляционной шахте. При этом никто не пострадал, серьезных повреждений у здания тоже нет.

Ранее в Благовещенске неизвестные дважды за два дня попытались поджечь военкомат на улице Островского.