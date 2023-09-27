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08:47, 27 сентября 2023Силовые структуры

Неизвестный хотел поджечь российский военкомат при помощи зажигательной смеси

В Петербурге неизвестный попытался поджечь военкомат, кинув зажигательную смесь

Фото: Unsplash

В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание военного комиссариата Невского района города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, около 7 утра 27 сентября кто-то бросил зажигательную смесь в военкомат на улице Крупской, 5. Сейчас поджигателя ищут, задержать его пока не удалось.

5 сентября во дворе этого военкомата сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в вентиляционной шахте. При этом никто не пострадал, серьезных повреждений у здания тоже нет.

Ранее в Благовещенске неизвестные дважды за два дня попытались поджечь военкомат на улице Островского.

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    Варвара Митина
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