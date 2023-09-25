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17:55, 25 сентября 2023Силовые структуры

За два дня российский военкомат попытались поджечь дважды

В Благовещенске дважды за два дня попытались поджечь военкомат

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Благовещенске неизвестные дважды за два дня подожгли военкомат на улице Островского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ночью 25 сентября неизвестный бросил в здание два коктейля Молотова и сбежал. Первая бутылка сразу же потухла, а вторая даже не разбилась. Военный комиссариат не пострадал. Полиция ищет поджигателя.

Ранее силовики задержали 25-летнюю девушку и 38-летнего мужчину за фотосессию с коктейлем Молотова у этого же военкомата. При этом поджечь ничего они так и не смогли. В отделе полиции задержанные признались, что за бросок коктейля в комиссариат им обещали заплатить 50 тысяч рублей.

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    Варвара Митина
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