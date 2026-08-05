Россия захотела возобновить прямые рейсы в Мексику

В России заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Мексикой

Россия захотела возобновить прямые рейсы с Мексикой — условием является заинтересованность страны Центральной Америки в данном вопросе. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Мехико.

В ведомстве при этом отметили, что в настоящее время предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения между Россией и Мексикой не ведутся. «При этом российская сторона готова рассмотреть соответствующие предложения в случае проявления заинтересованности со стороны Мексики», — прокомментировали в посольстве готовность российской стороны к сотрудничеству.

Прямые рейсы между Россией и Мексикой были прекращены 28 февраля 2022 года в связи с западными санкциями и закрытием воздушного пространства.

Ранее россиянин рассказал о возможности жить в Мексике на 40 тысяч рублей в месяц. Главной статьей расходов он назвал бензин.