Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 5 августа 2026 (обновлено: 19:16, 5 августа 2026)Путешествия

Россия захотела возобновить прямые рейсы в Мексику

В России заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Мексикой
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россия захотела возобновить прямые рейсы с Мексикой — условием является заинтересованность страны Центральной Америки в данном вопросе. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Мехико.

В ведомстве при этом отметили, что в настоящее время предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения между Россией и Мексикой не ведутся. «При этом российская сторона готова рассмотреть соответствующие предложения в случае проявления заинтересованности со стороны Мексики», — прокомментировали в посольстве готовность российской стороны к сотрудничеству.

Прямые рейсы между Россией и Мексикой были прекращены 28 февраля 2022 года в связи с западными санкциями и закрытием воздушного пространства.

Ранее россиянин рассказал о возможности жить в Мексике на 40 тысяч рублей в месяц. Главной статьей расходов он назвал бензин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыто состояние главы российского производителя дронов «Упырь» после подрыва машины
    Рубио определил новую роль Европы на переговорах с Великобританией
    В России подешевели капуста и картофель
    Младенец пострадал во время резкого снижения самолета в Азии
    ВС России продвинулись на ключевом направлении
    В МИД России оценили Германию в качестве посредника по Украине
    Стадо капибар присоединилось к заседанию парламента
    Участвовавшего в реалити-шоу трансгендера арестовали за сексуальное насилие над ребенком
    Прогуливающихся под окнами москвичей лошадей объяснили
    На первой в России федеральной территории объявили угрозу атаки БПЛА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok