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10:30, 12 июля 2026Путешествия

Россиянин рассказал о возможности жить в Мексике на 40 тысяч рублей в месяц

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российский тревел-блогер Александр, путешествующий по Мексике со своей девушкой, рассказал о возможности жить в этой стране на 40 тысяч рублей в месяц. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Главной статьей расходов автор материала назвал бензин, так как он передвигается на своей машине. На топливо за месяц Александр потратил 135 долларов (10,3 тысячи рублей).Еда оказалась самой небольшой статьей расходов и составила всего около 190 долларов (14,6 тысячи рублей).

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«Покупали продукты в обычных мексиканских супермаркетах. Рис, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, сыр, лепешки, соусы — ничего сверхъестественного. Иногда баловали себя местными вкусностями, но в целом питались так же, как питаются обычные люди, а не туристы в курортных ресторанах», — объяснил россиянин.

На посещение достопримечательностей туристы потратили 10 долларов (770 рублей). «Некоторые места удавалось посмотреть бесплатно. Где-то находили альтернативные выходы. Где-то просто гуляли по историческим центрам городов», — отметил Александр.

За проезд по платным дорогам пара россиян потратила 770 рублей. Причина выгодной жизни в Мексике для этой семьи кроется в отсутствии трат на гостиницы. Путешественники живут в своей машине, а с ночевками останавливаются у местных жителей и соотечественников-релокантов.

Житель России отмечает, что многие соотечественники представляют туризм как бесконечную трату денег, однако все зависит от формата поездки. «Я знаю людей, которые за неделю отпуска в популярном курортном отеле тратят больше, чем мы за целый месяц активного путешествия по стране. При этом за тот же месяц мы успели посетить древние пирамиды, колониальные города, озера, джунгли, заповедники, небольшие деревни и десятки мест, названия которых большинство туристов даже никогда не слышали», — заключил блогер.

Ранее россиянин описал Мексику словами «детей рожают для содержания родителей в старости». В первую очередь автор публикации отметил разницу между отношением к семье в России и Мексике.

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