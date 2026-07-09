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05:30, 9 июля 2026Путешествия

Россиянин описал Мексику словами «детей рожают для содержания родителей в старости»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gustavo Graf / Reuters

Российский тревел-блогер Александр описал Мексику словами «детей рожают для содержания родителей в старости». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В первую очередь он отметил разницу между отношением к семье в России и Мексике. По словам Александра, в России когда-то семьи жили под одной крышей несколькими поколениями, но со временем жизнь стала более индивидуальной. В Мексике же такое сожительство до сих пор норма.

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«Когда начинаешь общаться с местными, быстро понимаешь, что семья здесь — это не только про любовь и родственные связи. Это еще и своеобразная система взаимной поддержки. Причем работает она зачастую гораздо эффективнее любых государственных программ», — пишет автор блога. Он добавил, что при этом родители часто помогают детям решать вопросы с жильем и растить внуков.

«Я редко слышу от мексиканцев разговоры в духе: "Никто никому ничего не должен". Наоборот, здесь часто можно услышать, что семья существует именно для того, чтобы поддерживать друг друга», — заключил тревел-блогер.

Ранее россиянка описала поездку в Мексику фразой «своим родным я бы не посоветовала». Она рассказала, что их с молодым человеком ограбили, когда они оставили машину возле супермаркета.

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