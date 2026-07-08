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03:44, 8 июля 2026Путешествия

Россиянка описала поездку в Мексику фразой «своим родным я бы не посоветовала»

Алина Черненко

Фото: Arkadij Schell / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова описала эту страну фразой «своим родным я бы не посоветовала». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что во время поездки их с молодым человеком ограбили, когда они оставили машину возле супермаркета. Из автомобиля достали рюкзак с ноутбуком, телефонами и деньгами. А полицейские лишь составили протокол и «пожали плечами».

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Однако россиянка призналась, что в Мексике есть кое-что, что ее пугает больше автомобильных краж, — в некоторых ее регионах уже много лет существует проблема исчезновения людей. «Это одна из самых тяжелых и болезненных тем для страны. Именно поэтому многие путешественники тщательно выбирают маршруты, не ездят ночью и стараются избегать районов с плохой репутацией», — пояснила Ершова.

При этом нельзя сказать, что вся Мексика живет в постоянном страхе, добавила путешественница. Они с молодым человеком проехали тысячи километров, посетили множество городов и в большинстве мест чувствовали себя спокойно.

«Но расслабляться здесь точно не стоит. Если в одних штатах можно спокойно гулять вечерами, то в других осторожность никогда не бывает лишней», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «фоном в голове работает тревога». Соотечественница отметила, они со спутником во время путешествия постоянно переживают за свою машину.

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