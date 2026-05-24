Россиянка описала Мексику словами «фоном в голове работает тревога»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала Мексику словами «фоном в голове работает тревога». Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Она напомнила, что путешествует по стране в доме на колесах вместе с возлюбленным Александром, тоже тревел-блогером. Ершова призналась, что за машину в Мексике они переживают постоянно. «Мы гуляем по красивому колониальному городку, вокруг яркие дома всех цветов радуги, <..>а у нас фоном в голове все равно работает тревога: "Только бы с машиной все было нормально"», — поделилась россиянка.

По ее словам, доверия к Мексике у них нет. «И оно не появляется на протяжении достаточного времени, проведенного здесь, а это около 7 месяцев, если считать в целом все поездки», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками». Путешественница сделала вывод, что мексиканцам море нужно не для «показухи», а чтобы охладиться, провести время с семьей, поесть и посмеяться.