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19:41, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на решение G7 в отношении России

Депутат Госдумы Толмачев: Запад пытается убедить себя в эффективности мер против России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Dominique Jacovides / Pool via Reuters

Заявления о бесконечных антироссийских санкциях — похоже, новый вид самотерапии западных функционеров, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее лидеры стран — участниц «Большой семерки» (G7) договорились усилить давление на Россию. Было принято решение усилить давление на РФ посредством санкций в сфере энергетики.

Депутат отметил, что лидеры западных стран пытаются горячо убедить друг друга в мнимой эффективности собственных мер против России. При этом, отметил парламентарий, они сами же и спотыкаются о «пакеты с пакетами»: экономика замедляется, производство дорожает, перспективы развития обрублены собственными руками.

«Видимо, грозными заявлениями они оправдывают перед партнерами и населением собственное существование. Весь смысл активности функционеров Запада и примкнувших к нему государств-ретрансляторов сведен не к продуктивным задачам и сотрудничеству с Россией, а к попыткам насолить нашей стране. Печальный диагноз для западной цивилизации», — сказал депутат.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России на 43 позиции, в том числе ввела ограничения в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. Об этом стало известно из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) королевства, опубликованного на официальном сайте правительства.

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