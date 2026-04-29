03:42, 29 апреля 2026

Россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками»

Алина Черненко

Фото: Alfonso Lepe / Reuters

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова сравнила внешний вид и поведение на пляже жителей этой страны и своих соотечественников. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что россияне начинают собираться на море заранее. Они покупают чемодан и новую одежду, приезжают на пляж нарядные и делают много фотографий.

«Ограбления, исчезновения, стрельба». Россияне едут в Мексику, несмотря на войны картелей. Безопасно ли там отдыхать?
22 апреля 2026
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

Мексиканцы же, по словам Ершовой, выглядят так, будто действительно пришли отдыхать. «Никаких тебе театральных выходов, продуманных образов и пляжной моды сезона. Более того — меня первое время поражало, что многие вообще не заморачиваются купальниками в нашем понимании. Пришли в футболке и шортах — в них и купаются», — такими фразами описала она жителей этой латиноамериканской страны.

Путешественница сделала вывод, что мексиканцам море нужно не для «показухи», а чтобы охладиться, провести время с семьей, поесть и посмеяться. «Они не мучаются вопросом: "А подходит ли этот лифчик к шлепанцам?" Им бы наши проблемы», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала быт жительниц Мексики словами «режим постоянной чистоты — выключен». Они решили, что жизнь слишком коротка для того, чтобы «погибать с тряпкой в руках», пояснила Ершова.

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    В латвийских школах ухудшилась успеваемость из-за отмены русского языка

    Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin с невестой в аэропорту

    В России захотели объединить майские праздники

    Россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками»

    Обладатель микропениса рассказал о жизненных трудностях

    Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи

    Россияне смогут увидеть редкую «голубую Луну»

    Российский дипломат обратился с грозным посланием к Франции

    Дмитриев поиронизировал над борьбой ЕС с энергокризисом

    Все новости
