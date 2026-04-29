Россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками»

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова сравнила внешний вид и поведение на пляже жителей этой страны и своих соотечественников. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что россияне начинают собираться на море заранее. Они покупают чемодан и новую одежду, приезжают на пляж нарядные и делают много фотографий.

Мексиканцы же, по словам Ершовой, выглядят так, будто действительно пришли отдыхать. «Никаких тебе театральных выходов, продуманных образов и пляжной моды сезона. Более того — меня первое время поражало, что многие вообще не заморачиваются купальниками в нашем понимании. Пришли в футболке и шортах — в них и купаются», — такими фразами описала она жителей этой латиноамериканской страны.

Путешественница сделала вывод, что мексиканцам море нужно не для «показухи», а чтобы охладиться, провести время с семьей, поесть и посмеяться. «Они не мучаются вопросом: "А подходит ли этот лифчик к шлепанцам?" Им бы наши проблемы», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала быт жительниц Мексики словами «режим постоянной чистоты — выключен». Они решили, что жизнь слишком коротка для того, чтобы «погибать с тряпкой в руках», пояснила Ершова.