03:39, 24 апреля 2026

Россиянка описала быт мексиканок словами «режим постоянной чистоты — выключен»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова описала быт местных жителей словами «режим постоянной чистоты — выключен». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, по сравнению с россиянками у мексиканок «совсем другой подход к жизни». В России женщины живут с принципом — «дом должен сиять», но гражданки Мексики решили, что жизнь слишком коротка для того, чтобы «погибать с тряпкой в руках». Поэтому никто не смущается отсутствию идеальной чистоты в доме, нередко хозяйки сами нанимают себе уборщиц.

Также латиноамериканки не заботятся об интерьере в жилых помещениях: в их домах нет обоев и люстр. Стены они красят или обклеивают плиткой. А кухня не превращается в «фабрику по переработке женщины» — это помещение маленькое, наборов кастрюль и бытовых приборов здесь нет, так как еда часто покупается на улице. «Домашняя готовка тоже есть, но без идеи умереть у плиты. Ужин — это собрать тако за пять минут и жить дальше», — объяснила россиянка.

Еще одна важная особенность мексиканского быта заключается в том, что никто не приводит дома в порядок, если к хозяевам пришли знакомые. «Если у нас гости на пороге, то срочно все нужно натирать, прятать вещи в вазу, изображать идеальную жизнь. Здесь ощущение другое: гость приходит к человеку, а не на конкурс интерьеров. Дома тут обычные, и никому не стыдно», — заключила опытная путешественница.

Ранее россиянка описала мексиканцев словами «живут в другом измерении». Ершова отметила, что ее встречу с мексиканкой можно сравнить со столкновением двух цивилизаций.

