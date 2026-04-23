Россиянка описала мексиканцев словами «живут в другом измерении»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местных жителей словами «живут в другом измерении». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она рассказала о случае на парковке, когда местная девушка стала сдавать назад прямо на фургон россиянки и ее молодого человека. По словам Ершовой, мексиканка не использовала зеркала заднего вида и буквально уперлась в бампер. Соотечественница вышла, чтобы объяснить, что так делать нельзя, и услышала в ответ слово tranquilo, означающее в переводе с испанского «спокойно».

«Это слово теперь вызывает у меня внутренний пожар. Потому что в нем вся философия местной жизни. Поцарапал — "транкило". Опоздал на два часа — "транкило". Забыл сделать обещанное — "транкило". Врезался в чей-то дом на колесах — "транкило"», — возмутилась автор блога.

Ершова отметила, что ее встречу с мексиканкой можно сравнить со столкновением двух цивилизаций. Россияне привыкли со смирением относиться к неудачам, а мексиканцам главное — не портить себе и другим настроение, даже если что-то пошло не по плану, добавила соотечественница. «В чем-то, возможно, они даже мудрее. Но когда мудрость оставляет нам вмятину на бампере — воспринимать ее сложнее», — заключила она.

