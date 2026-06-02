Назван способ добиться рельефного тела в 50 лет

Физиотерапевт Хартман посоветовал силовые тренировки для рельефного тела в 50 лет

Физиотерапевт Билл Хартман назвал способ добиться рельефного тела в 50 лет. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что необходимо сокращать калорийность на 200–300 калорий в день и снизить эту планку до 1750 калорий. В зале нужно фиксировать повторения, но варьировать количество подходов в зависимости от уровня усталости.

Программа Хартмана включает пять тренировок в неделю: три силовых с базовыми упражнениями (жим лежа, подтягивания обратным хватом, становая тяга) в режиме авторегуляции и два дня кардио низкой интенсивности по 45–60 минут (степпер, приседания, отжимания).

