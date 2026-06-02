Россиян предупредили об обновленной схеме мошенников

13:48, 2 июня 2026

МВД: Мошенники обновили схему с «заменой домофона»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Мошенники обновили схему с заменой домофона, найдя способ сделать первый контакт с потенциальной жертвой более правдоподобным. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.

В одном из зафиксированных случаев россиянину через мессенджер позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила, что скоро в доме поменяют домофон, и предупредила, что на смартфон собеседника должен поступить «технический код», который необходимо сверить с ее сообщением.

После того, как мужчина продиктовал код, ему начали поступать уведомления о «взломе Госуслуг», звонки от имени Росфинмониторинга и иных ведомств, а также угрозы оформления доверенностей и хищения денежных средств. МВД напомнило, что любые коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать посторонним лицам.

Ранее россиянам назвали указывающие на мошенников фразы и слова. Это в том числе псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», призванные вызвать доверие у собеседника.

