13:46, 2 июня 2026

Лебедь выгнал полуголого москвича из пруда

Лебедь выгнал из воды полуголого москвича, который решил искупаться в пруду на Патриарших
Антонина Черташ
В центре Москвы на Патриарших прудах полуголый мужчина решил искупаться, но был изгнан из воды лебедем. Видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Москвич разделся до трусов и на глазах у гуляющих людей залез в пруд. Однако наперерез ему почти сразу выдвинулся лебедь и начал агрессивно теснить нарушителя обратно к берегу. Доплыв до нарушителя, птица ущипнула его, чтобы выгнать со своей территории. Не выдержав давления, мужчина вылез на сушу. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Купание на Патриарших прудах запрещено, нарушителю грозит штраф. Лебедь не пострадал.

Ранее популярный блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) проехал по центру Москвы на диване. Бил привлек внимание прохожих на Патриарших прудах. Блогер вместе с другом ехал на диване, закрепленном на двух самокатах. Свою поездку они снимали на камеру.

