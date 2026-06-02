Лебедь выгнал полуголого москвича из пруда

Лебедь выгнал из воды полуголого москвича, который решил искупаться в пруду на Патриарших

В центре Москвы на Патриарших прудах полуголый мужчина решил искупаться, но был изгнан из воды лебедем. Видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

Москвич разделся до трусов и на глазах у гуляющих людей залез в пруд. Однако наперерез ему почти сразу выдвинулся лебедь и начал агрессивно теснить нарушителя обратно к берегу. Доплыв до нарушителя, птица ущипнула его, чтобы выгнать со своей территории. Не выдержав давления, мужчина вылез на сушу. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Купание на Патриарших прудах запрещено, нарушителю грозит штраф. Лебедь не пострадал.

