20:51, 16 мая 2026

Популярный блогер проехал по центру Москвы на диване

Олег Давыдов

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Популярный блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) проехал по центру Москвы на диване. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Бил привлек внимание прохожих на Патриарших прудах. Блогер вместе с другом ехал на диване, закрепленном на двух самокатах. Свою поездку они снимали на камеру.

Отмечается, что в результате за ними на дороге образовалась пробка из машин.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали блогеров Арси и Алекса Целесте. На них подала в суд косметическая компания — в своих роликах пара называла товары этой фирмы вредными.

Эдвард Бил — российский YouTube-блогер, прославившийся в сети благодаря роликам, в которых он нарушал общепринятые нормы. В апреле 2021 года он устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого травмы получили несколько человек, одна из пострадавших попала в реанимацию. В марте 2022 года суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы. Блогер освободился из колонии спустя десять месяцев.

