21:16, 16 мая 2026

В Киеве сделали тяжелое признание после ударов России

Соскин заявил о беспомощности ВСУ на фоне наступления российских войск
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять наступлению российских войск. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что Одесская область подверглась массированной атаке, в ходе которой под удар попала портовая инфраструктура. «Сколько там сидит миллиардеров? Они не в состоянии создать группы, чтобы прикрыть, например, Черниговскую область. Это же надо быть такими неучами. Это позор, который даже сложно представить», — возмутился Соскин.

По его мнению, беспомощность украинских войск связана с неправильной кадровой политикой президента страны Владимира Зеленского, который ничего в этом не понимает.

«У него цель совсем другая, правильно? Просто идет задача "пилить бабло". А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность», — сказал эксперт.

Ранее Соскин призвал Зеленского снять корону и начать договариваться. Он пояснил, что если бы украинский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину, не было бы ударов.

