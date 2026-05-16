Бывший СССР
21:48, 16 мая 2026

Украину предупредили о потере поддержки после слов Путина

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Владимир Путин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной подходит к завершению, Киев рискует остаться без поддержи союзников. Об этом говорится в статье Newsweek.

«Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО», — пишет автор.

По данным издания, помощь Украине со стороны западных союзников в целом ослабевает. Но в последнее время Киев сталкивается с более серьезной угрозой «у своих границ». Отмечается, что инфраструктура Польши крайне важна для поставок военной и гуманитарной помощи в Киев.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Российский лидер также выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.

