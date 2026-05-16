Newsweek: После слов Путина о конце СВО Киев может потерять поддержку союзников

После заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной подходит к завершению, Киев рискует остаться без поддержи союзников. Об этом говорится в статье Newsweek.

«Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО», — пишет автор.

По данным издания, помощь Украине со стороны западных союзников в целом ослабевает. Но в последнее время Киев сталкивается с более серьезной угрозой «у своих границ». Отмечается, что инфраструктура Польши крайне важна для поставок военной и гуманитарной помощи в Киев.

Ранее Путин заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине. Российский лидер также выразил готовность встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив, что встреча также может быть проведена в третьей стране, но только для окончательного подписания договоренностей.