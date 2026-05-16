Бывший СССР
22:23, 16 мая 2026

Назван мотив Реброва внести залог за Ермака

Назван мотив Реброва внести залог за Ермака
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в качестве благодарности за помощь в уходе от ответственности за ДТП с пешеходом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Бывший тренер сборной Украины по футболу Ребров сбил пешехода насмерть, а Андрей Ермак его выгородил. Этим объясняется моментальное решение футбольного функционера внести значительную сумму в счет залога экс-главы офиса», — рассказал представитель силовых структур.

15 мая стало известно, что за Ермака был внесен залог в полном размере. Из них 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей) перевел бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

