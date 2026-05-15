Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 15 мая 2026Бывший СССР

За Ермака внесли многомиллионный залог

«Украина Сейчас»: Вся сумма залога за Ермака была внесена
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Залог за бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака был внесен в полном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на собственные источники.

«Вся сумма залога была внесена за Ермака», — говорится в публикации.

Как передает «Зеркало недели» со ссылкой на журналиста Михаила Ткача, залог за Ермака в том числе внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Он заплатил 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей).

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Москвичам назвали срок прихода 30-градусной жары

    Путин потребовал обеспечить основательный и устойчивый рост экономики

    Россиян захотели освободить от одной обязанности в сфере ЖКХ

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok