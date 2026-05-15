За Ермака внесли многомиллионный залог

«Украина Сейчас»: Вся сумма залога за Ермака была внесена

Залог за бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака был внесен в полном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас» со ссылкой на собственные источники.

«Вся сумма залога была внесена за Ермака», — говорится в публикации.

Как передает «Зеркало недели» со ссылкой на журналиста Михаила Ткача, залог за Ермака в том числе внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Он заплатил 30 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей).

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.