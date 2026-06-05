Раскрыт приближающий к смерти быстрее курения фактор

Врач Поведа: Низкая мышечная масса приближает к смерти быстрее курения

Врач Хосе Эрнандес Поведа раскрыл фактор, приближающий любого человека к смерти значительно быстрее, чем курение. Его слова приводит издание ABC.

Поведа предупредил, что у людей с низкой мышечной массой риск смерти на 250 процентов выше, чем у тренированных. Он подчеркнул: этот показатель превосходит даже риск, связанный с курением.

«Когда вы видите пожилого человека, который не может встать со стула, неустойчив и не может ничего сделать самостоятельно, это не потому, что он стар, а из-за недостатка мышц», — отметил доктор. Он пояснил, что мышцы регулируют уровень глюкозы, улучшают чувствительность к инсулину, защищают кости, способствуют гормональному балансу и служат запасом аминокислот во время болезни, что крайне важно для выздоровления.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева перечислила губительные для сердца привычки. Она предупредила, что курение повышает риск развития атеросклероза.