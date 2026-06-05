ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 5 июня 2026Забота о себе

Раскрыт приближающий к смерти быстрее курения фактор

Врач Поведа: Низкая мышечная масса приближает к смерти быстрее курения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Врач Хосе Эрнандес Поведа раскрыл фактор, приближающий любого человека к смерти значительно быстрее, чем курение. Его слова приводит издание ABC.

Поведа предупредил, что у людей с низкой мышечной массой риск смерти на 250 процентов выше, чем у тренированных. Он подчеркнул: этот показатель превосходит даже риск, связанный с курением.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

«Когда вы видите пожилого человека, который не может встать со стула, неустойчив и не может ничего сделать самостоятельно, это не потому, что он стар, а из-за недостатка мышц», — отметил доктор. Он пояснил, что мышцы регулируют уровень глюкозы, улучшают чувствительность к инсулину, защищают кости, способствуют гормональному балансу и служат запасом аминокислот во время болезни, что крайне важно для выздоровления.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева перечислила губительные для сердца привычки. Она предупредила, что курение повышает риск развития атеросклероза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова прокомментировала финансовые проблемы в ООН фразой из советского фильма

    Захарова заявила о геноциде населения Украины

    Москвичка покусала охранника во время ограбления

    Анонсирован запуск четвертого речного маршрута в Москве

    Названы сроки появления первой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

    Раскрыт приближающий к смерти быстрее курения фактор

    На Украине указали на разрушившее планы Зеленского условие Путина

    Боевик мексиканского наркокартеля раскрыл размер своей зарплаты

    Хинштейн высказался о значении освобождения Курской области от ВСУ для России

    Трамп назвал цель США на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok