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02:40, 5 июня 2026Бывший СССР

На Украине указали на разрушившее планы Зеленского условие Путина

Соскин: Путин сорвал планы Зеленского заявлением о ключевом условии для заключения мира
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский лидер Владимир Путин сорвал планы украинского президента Владимира Зеленского, когда заявил, что ключевым условием для заключения мира является легитимность. На это указал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это просто трагедия для нас! Путин четко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского», — сказал эксперт.

Он добавил, что Зеленский не намерен слушать президента России, и теперь пытается придумать, как выйти из сложившейся ситуации. По мнению Соскина, украинский лидер столкнулся с существенными проблемами.

Ранее Путин заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения. При этом он подчеркнул, что Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева.

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