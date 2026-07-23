Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 23 июля 2026 (обновлено: 11:43, 23 июля 2026)Экономика

Конкурент России на рынке газа увеличил его экспорт

Минэнерго США: Экспорт сжиженного природного газа вырос на 15,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В мае 2026 года США нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 15,5 процента, если сравнивать с последним месяцем весны прошлого года. Эти данные Министерства энергетики США процитировало ТАСС.

Всего в мае этого года США поставили на внешние рынки 14,2 миллиарда кубических метров этого топлива, что на 6,5 процента ниже, если сравнивать с апрельскими значениями. Главным покупателем осталась Европа и Восточная Азия. В частности, Нидерланды купили 1,8 миллиарда кубов, а Южная Корея — 1,4 миллиарда. На Италию пришлось 1,32 миллиарда, на Японию — 1,2 миллиарда, а на Египет — миллиард кубических метров.

При этом доля поставок на азиатском направлении достигла 41,3 процента. В апреле речь шла о 30,3 процента. Причинами такой динамики называют ближневосточный кризис и прекращение экспорта катарского СПГ.

Всего за пять месяцев США экспортировали около 74,9 миллиарда кубов сжиженного газа. По сравнению с январем-маем 2025 года это на 22 процента больше.

Ранее сообщалось, что власти Китая собираются снизить зависимость от импорта катарского СПГ. К таким шагам их побудили проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Не исключено, что новым поставщиком станет Канада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    Убыток «Магнитки» вырос
    В «Спартаке» потребовали переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом»
    Бывший глава МИД предрек Украине непростые времена
    В Кремле заявили о положительной динамике в СВО
    В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине
    Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе
    В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России
    ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе
    Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok