Конкурент России на рынке газа увеличил его экспорт

Минэнерго США: Экспорт сжиженного природного газа вырос на 15,5 процента

В мае 2026 года США нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 15,5 процента, если сравнивать с последним месяцем весны прошлого года. Эти данные Министерства энергетики США процитировало ТАСС.

Всего в мае этого года США поставили на внешние рынки 14,2 миллиарда кубических метров этого топлива, что на 6,5 процента ниже, если сравнивать с апрельскими значениями. Главным покупателем осталась Европа и Восточная Азия. В частности, Нидерланды купили 1,8 миллиарда кубов, а Южная Корея — 1,4 миллиарда. На Италию пришлось 1,32 миллиарда, на Японию — 1,2 миллиарда, а на Египет — миллиард кубических метров.

При этом доля поставок на азиатском направлении достигла 41,3 процента. В апреле речь шла о 30,3 процента. Причинами такой динамики называют ближневосточный кризис и прекращение экспорта катарского СПГ.

Всего за пять месяцев США экспортировали около 74,9 миллиарда кубов сжиженного газа. По сравнению с январем-маем 2025 года это на 22 процента больше.

Ранее сообщалось, что власти Китая собираются снизить зависимость от импорта катарского СПГ. К таким шагам их побудили проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Не исключено, что новым поставщиком станет Канада.