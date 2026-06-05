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03:01, 5 июня 2026Россия

Названы сроки появления первой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы

Скворцова: Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Первая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы может получить регистрацию уже в сентябре 2026 года, после чего препарат станет доступен на отечественном рынке. Об этом заявила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«"Аллергарда" — это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина», — заявила она.

Скворцова сообщила, что в октябре 2025 года в Минздрав был направлен пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения на вакцину, которое, как ожидается, может быть выдано в сентябре 2026 года.

По ее словам, постоянная регистрация станет возможна только после завершения третьей фазы клинических исследований, поэтому соответствующие документы планируется подать в конце 2027 года. Скворцова подчеркнула, что получение временного удостоверения позволит использовать вакцину в медицинской практике и официально вывести ее на рынок.

Руководитель ФМБА добавила, что сейчас российская вакцина от аллергии проходит третью фазу клинических испытаний, а первые промежуточные результаты планируется подвести в июле. При этом уже полученные данные свидетельствуют о высоком уровне безопасности препарата и его хорошей переносимости пациентами.

Ранее врач, руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов заявил, что аллергия на пыльцу, вакцину от которой разрабатывают в России, является одной из самых распространенных.

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