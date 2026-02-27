Реклама

07:00, 27 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Врач назвал самый распространенный вид аллергии

Врач Летц-Орлецов: Вакцина от аллергии на пыльцу поможет 30-60 % людей
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Аллергия на пыльцу, вакцину от которой разрабатывают в России, является одной из самых распространенных, об этом «Ленте.ру» рассказал врач, руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

«По разным данным, аллергия на пыльцу встречается у 30–60 процентов людей, — сказал врач. — Помимо пыльцы, чаще всего аллергия возникает на пищевые продукты, домашнюю пыль и пылевых клещей, шерсть, перхоть или слюну домашних животных, споры плесневых грибов, лекарственные препараты».

Летц-Орлецов добавил, что предсказать точный срок начала пыления невозможно — он зависит от погодных условий. Но, как предупредил врач, в средней полосе России уже в конце февраля-начале марта начинает пылить орешник, в конце марта — ольха, в апреле — береза.

«Из-за глобального потепления цветение в последние годы нередко начинается раньше привычных сроков. При этом в 2026 году зима выдалась особенно снежной, что может замедлить прогрев почвы и воздуха весной. В результате период цветения растений потенциально способен начаться несколько позже усредненных многолетних сроков», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали вакцины от разных видов рака, а также уникальные препараты от аллергии.

