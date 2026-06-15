В России жестко ответили на угрозу НАТО в адрес Калининграда и Санкт-Петербурга

Депутат Журавлев: Неожиданно напасть на Россию больше не получится

В документах у Германии значатся территории России, которые они хотели бы захватить, в этом нет никаких сомнений, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что сделать это будет непросто.

Командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн ранее заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, в НАТО «должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и, при необходимости, действовать в определенных регионах».

По словам Журавлева, уровень противовоздушной обороны (ПВО) у России уже совсем другой, и неожиданно напасть на страну больше не получится.

«Нет никаких сомнений, что в документах у немцев значатся наши территории, которые они очень хотели бы бомбить. Другое дело, что сделать это сейчас будет уже не так-то просто, как давалось люфтваффе в 1941-м. У нас и уровень ПВО совсем другой, и неожиданно напасть на Россию больше не получится. Все эти заявления заставляют нас мобилизоваться, быть готовыми к удару и последующим ответным действиям. Тренироваться снова брать Рейхстаг я бы начинал уже прямо сейчас», — сказал Журавлев.

Ранее Нойманн заявил, что Германия готова сражаться «уже сегодня ночью» против России и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Он отметил, что его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она атакует одного из членов Североатлантического альянса.